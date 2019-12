Smalling, voglia di Roma: rifiutate Inter e Milan. Petrachi vuole tenerlo e rilancia

Chris Smalling ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie a Roma, visitando il centro storico, i musei Vaticani e ammirando la Cappella Sistina. Il direttore sportivo Petrachi ha deciso di fare un ulteriore sforzo per chiudere il prima possibile l’acquisto del centrale difensivo inglese prima che altre squadre si inseriscano nella trattativa con il Manchester United. Milan e Inter hanno chiesto informazioni all’entourage del giocatore, ma la risposta è stata chiara: la priorità di Smalling è di rimanere alla Roma. Petrachi nelle ultime ore ha offerto ai Red Devils 13 milioni più due di bonus. La sensazione è che il club accetterà l’offerta se dovesse essere ritoccata leggermente per avvicinarsi ai 20 richiesti. Il giocatore è felice in Italia, si trova bene con i compagni di squadra e ha trovato l’ambiente ideale per crescere il figlio, per questo non chiederà ritocchi sull’ingaggio, che è di poco più di tre milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.