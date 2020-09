Smalling, il Manchester United chiede troppo. La storia si ripete

La Gazzetta dello Sport (C. Laudisa) – Nonostante per il momento non siano arrivate altre proposte al Manchester United per il cartellino di Chris Smalling, i Red Devils continuano a chiedere 20 milioni di euro, cifra che la Roma non è disposta, per il momento, a mettere sul piatto. C’è da considerare anche il fatto che Smalling ormai vive da separato in casa e non viene considerato nella rosa degli inglesi. Questi fattori, sperano a Trigoria, porteranno lo United ad abbassare le pretese. La Roma, che lo scorso anno ha pagato 3 milioni per il suo prestito, vorrebbe spendere in tutto 12 milioni. Con il giocatore, invece, nessun problema, l’accordo c’è da tempo e Chris vorrebbe tornare nella Capitale: contratto triennale pronto a 3,5 milioni di euro netti. Il suo acquisto, comunque, è legato alle uscite di Fazio e Juan Jesus.