La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Dopo la gara contro il Cagliari Fonseca ha chiesto rinforzi e il primo pensiero è andato a Smalling. L’accordo con lo United è in fase di definizione, ma ancora non è arrivato il via libera per il ritorno dell’inglese a Roma: sarà una corsa contro il tempo per averlo sabato contro il Verona. La società sta valutando anche se ci sia o meno la possibilità di arrivare ad Izzo.