Smalling compie 32 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Chris Smalling compie 32 anni. Per celebrare il compleanno, la Roma ha postato un video sui vari canali social in cui vi sono alcuni dei migliori momenti del percorso in giallorosso sin qui. Un percorso che è ripartito proprio ieri. Fermo da oltre un mese – dalla vittoria casalinga con l’Empoli – nei minuti finali del successo con il Genoa, il centrale inglese è tornato in campo al posto di Kumbulla.