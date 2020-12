Smalling ci spera, Kumbulla torna

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Smalling si prepara a rientrare domenica. Ieri la squadra ha avuto un giorno di riposo, ma il difensore e Santon si sono allenati per cercare di tornare disponibili contro il Sassuolo. Il recupero di Smalling sarebbe importantissimo in una difesa che ha evidenziato i suoi limiti contro il Napoli. Le sue condizioni saranno monitorate, ma l’infiammazione al ginocchio sembra migliorare. Costretto ad un nuovo stop Mancini, sostituito come Veretout. Per entrambi problemi muscolari, per il difensore una ricaduta. La difesa resta in emergenza anche se rientra Kumbulla negativo al Covid. Nonostate l’isolamento l’albanese si è sempre allenato per non perdere il tono muscolare e farsi trovare subito pronto. La partita contro lo Young Boys vedrà in campo chi ha avuto meno minutaggio, mentre col Sassuolo, difesa permettendo, Cristante tornerà a centrocampo per Veretout. Giovedì ci sarà riposo per Dzeko che deve recuperare la migliore condizione. Domenica sera si è comportato da leader e ci ha messo la faccia. Un gesto apprezzato dai compagni.