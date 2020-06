Sky, Ibarra: “Disposti a collaborare per la trasmissione delle gare in chiaro, ma lo deve richiedere la Lega”

Prosegue la trattativa tra il Governo italiano e le varie tv interessate per la trasmissione di alcune gare di Serie A in chiaro. L’idea, spinta dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, sembra vicina ad essere realizzata, dopo settimane di colloqui con Sky e le televisioni che vorrebbero ricevere i diritti tv per la trasmissione in chiaro delle partite. Di questo argomento ha parlato oggi Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione del servizio Sky WiFi. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da calcioefinanza.it:

“Come risaputo, noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, lo leggete ogni giorno sui quotidiani. Abbiamo avuto un incontro con il ministro dello Sport Spadafora, abbiamo parlato di questo. Abbiamo dato disponibilità di questo e di altre cose che possiamo fare per mitigare questa mancanza di calcio direttamente negli stadi. C’è un piccolo dettaglio: noi non siamo titolari dei diritti tv in chiaro quindi deve arrivarci richiesta della Lega Serie A per trasmettere in chiaro. È Lega che deve chiederci nostra disponibilità a trasmettere in chiaro. A fronte di questa richiesta, noi siamo pronti a collaborare”.