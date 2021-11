Skov Olsen: “Siamo pronti a combattere. Lottiamo per ottenere punti importanti”

Alla vigilia della sfida con la Roma, Andreas Skov Olsen è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del centrocampista danese del Bologna.

Sul sentimento di squadra.

Siamo un squadra, ognuno di noi è importante per gli altri, anche chi entra dalla panchina. Siamo tutti pronti a combattere e lottiamo insieme per ottenere punti importanti.

Che giocatore pensi di poter diventare con l’esperienza del campionato italiano?

In Italia c’è un sistema di gioco diverso rispetto a quello a cui ero abituato prima, più difensivo, quindi sono migliorato sotto questo aspetto. Mi piace segnare, con il Bologna purtroppo fino ad ora non ho segnato tanti gol. Devo migliorare giorno per giorno.

Sul nuovo ruolo.

Sto cercando di dare il mio meglio in questo nuovo ruolo, ho visto quanti gol ha segnato De Silvestri e penso di poterlo fare anche io.