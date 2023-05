Tra i tantissimi supporter giallorossi che saranno presenti a Budapest per la finale di Europa League non mancano gli ospiti d’onore. Immancabile il capitano Francesco Totti, che si trova sullo stesso aereo di Rosella Sensi, Venditti, Cassetti e Perrotta. L’ex presidentessa ha condiviso gli scatti sul suo profilo Instagram scrivendo: “Con i miei ragazzi in partenza per Budapest”.