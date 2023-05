Adesso è ufficiale: la finale di Europa League tra Siviglia e Roma sarà trasmessa sui maxischermi allo Stadio Olimpico. Dopo diverse riunioni e vari cambi di location si è optato per la stessa opzione dello scorso anno per la finale di Conference League. In giornata era arrivato il parere favorevole della Questura che ha autorizzato l’apertura dello stadio ed ora arriva l’ufficialità. Il terreno di gioco sarà coperto per evitare

