Siviglia-Roma, arbitra l’olandese Kuipers. Al VAR van Boekel

La UEFA ha designato gli arbitri che dirigeranno le partite degli ottavi di finale della competizione. Siviglia-Roma è stata affidata all’olandese Kuipers che sarà coadiuvato dai connazionali van Roekel e Zeinstra. Quarto uomo Gözübüyük, VAR, van Boekel e AVAR Higler.

La Roma è stata diretta da Kuipers per 6 volte in cui ha raccolto soltanto una vittoria, contro il Basilea nel 2010, a fronte di 3 pareggi e 2 sconfitte. Il Siviglia, invece, è stato arbitrato soltanto in un’occasione in cui ha vinto contro lo Shakhtar proprio in Europa League.

Arbitro: Bjorn Kuipers (OLA)

Assistente 1: Sander van Roekel (OLA)

Assistente 2 : Erwin Zeinstra (OLA)

Quarto uomo: Serdar Gözübüyük (OLA)

VAR: Pol van Boekel (OLA)

AVAR: Dennis Higler (OLA)