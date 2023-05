Siviglia-Roma, al via la vendita dei biglietti all’Olimpico: 14 euro per gli abbonati, 20 euro per i non abbonati

L’Olimpico sarà aperto per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia . Tramite un comunicato ufficiale la Roma ha reso noto tutti i dettagli sui biglietti per assistere al grande evento. Ecco tutte le informazioni:

Lo faremo nel luogo dove abbiamo trasformato il sogno di una finale in una realtà, la nostra casa, lo Stadio Olimpico. Il biglietto di ingresso costerà 14€ per gli abbonati Serie A o Coppe 2022/23 e 20€ per i non abbonati.

Al termine della partita, qualunque sia l’esito, il deflusso dovrà avvenire normalmente , per salvaguardare l’incolumità di tutti e l’integrità del campo, in vista della partita contro lo Spezia in programma solo quattro giorni dopo.

Disabili/Invalidi 100% con accompagnatore

Disabili e invalidi 100% con accompagnatore potranno acquistare il biglietto al costo di 5€ per la coppia (invalido e il suo accompagnatore).

L’acquisto sarà consentito esclusivamente contattando il nostro Contact Center (06.89386000) e saranno assegnati nei settori dedicati.

L’appuntamento è per il 31 maggio. Perché la Roma è dove sono i romanisti.