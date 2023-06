Pagine Romaniste – I rigori. Di nuovo. La lotteria dal dischetto è di nuovo fatale alla Roma. I giallorossi crollano dagli undici metri, mettendo l’Europa League nelle mani del Siviglia, ora a quota 7. La squadra di Mourinho passa in vantaggio con Dybala, tra i migliori. Perfetto l’assist di Mancini, sfortunato poi nell’essere sulla traiettoria del cross di Navas che porta al pari e troppo stanco per essere lucido dal dischetto.

Come Ibanez, roccioso ma stremato. Smalling baluardo, sebbene sul gol non sia imperfetto. Ne manca un paio da ottima posizione, tra cui quello finito sulla traversa nel secondo tempo supplementare. Encomiabile Matic, stremato ma vivo fino all’ultimo. Cristante sgomita, Celik è ordinato. Spinazzola troppo spento, come il moscio attacco formato prima da Abraham e poi da Belotti, che quantomeno ci mette l’anima. Non come Wijnaldum, fantasma di quel che è stato e mai rientrato in sé dopo gli accenni visti con la Samp ed il conseguente infortunio. Pellegrini guida.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 7,5, Ibanez 5,5; Celik 6, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 5; Dybala 7, Pellegrini 6, Abraham 5,5. Subentrati: Wijnaldum 5, Belotti 5,5, Zalewski 6, Llorente sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (J. ALIPRANDI)

Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 7, Ibanez 5,5; Celik 6,5, Cristante 7, Matic 7, Spinazzola 5,5; Dybala 8, Pellegrini 6, Abraham 5,5. Subentrati: Wijnaldum 5, Belotti 5,5, Zalewski 6, Llorente 6, El Shaarawy 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

TUTTOSPORT (F. TRINGALI)

Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 7,5, Ibanez 6; Celik 6,5, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 6,5; Dybala 8, Pellegrini 6, Abraham 5,5. Subentrati: Wijnaldum 4,5, Belotti 6, Zalewski sv, Llorente sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 8, Ibanez 5; Celik 6, Cristante 7, Matic 7,5, Spinazzola 6,5; Dybala 8, Pellegrini 7, Abraham 5. Subentrati: Wijnaldum 5,5, Belotti 5, Zalewski 6,5, Llorente 6, El Shaarawy 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 7, Ibanez 4,5; Celik 6, Cristante 7, Matic 6,5, Spinazzola 5; Dybala 7,5, Pellegrini 6, Abraham 5,5. Subentrati: Wijnaldum 5, Belotti 6, Zalewski sv, Llorente sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 7,5, Ibanez 6,5; Celik 5,5, Cristante 6, Matic 6,5, Spinazzola 6; Dybala 7,5, Pellegrini 6, Abraham 5. Subentrati: Wijnaldum 4, Belotti 5,5, Zalewski 6, Llorente sv, El Shaarawy 5, Bove sv. Allenatore: Mourinho 6.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 7,5, Ibanez 6,5; Celik 6, Cristante 5,5, Matic 7, Spinazzola 5; Dybala 6,5, Pellegrini 6, Abraham 5. Subentrati: Wijnaldum 4,5, Belotti 6, Zalewski 6, Llorente sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 5,5.