Siviglia-Real Madrid: Mendilibar recupera Jordan, Marcao e Nianzou

Manca poco alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia in programma alla Puskas Arena di Budapest. Mentre l’attesa cresce col passare del tempo, le due squadre saranno impegnate prima in campionato rispettivamente contro Fiorentina e Real Madrid. Per la sfida il tecnico può festeggiare il ritorno in gruppo di Marcao, Nianzou e Jordan assenti invece negli ultimi mesi.

Mendilibar per l’occasione ha convocato 23 giocatori dopo l’allenamento di questo venerdì alla Ciudad Deportiva. Marcao non gioca dall’andata dei quarti di Europa League a Manchester, contro lo United, il 13 aprile. Due settimane dopo Tanguy Nianzou ha riportato un problema al bicipite femorale. Jordán ha avuto problemi al tendine d’Achille per tutta la stagione e si è fermato anche lui a metà aprile. Questo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS.