Siviglia, Gudelj ha il Covid

Il Tempo (F. Biafora) – Non si ferma il contagio dovuto al Covid-19 all’interno dei club spagnoli. L’ultimo caso è quello di Gudelj del Siviglia, che tra una settimana sarà impegnato contro la Roma negli ottavi di finale di Europa League sul campo neutro di Duisburg. Il centrocampista è asintomatico, in buone condizioni, a casa. Dai tamponi di ieri non sono risultate altre positività e i risultati di un secondo tampone arriveranno oggi. Se anche questo secondo giro non rileverà positività, gli andalusi riprenderanno già da oggi gli allenamenti individuali.