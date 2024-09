Continua il siparietto di interviste che vede come protagonisti Totti e il numero 1 del tennis Sinner. In una recente intervista, l’ex capitano giallorosso aveva scherzato sul fatto che Jannik Sinner fosse diventato il migliore, solo dopo aver giocato a padel con lui. Il tennista italiano, in un video pubblicato dal profilo ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali 2026, ha risposto così alle parole rilasciate dall’ex numero 10:

“Giocare a padel con Francesco Totti mi ha portato abbastanza fortuna direi quindi grazie mille a lui. Se Francesco sciasse con me e se gli portassi metà della fortuna che lui ha portato a me, probabilmente lo vedremmo a Milano Cortina”.