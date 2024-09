Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di SportFace.it. Queste le sue dichiarazioni:

“I miei calciatori devono sentire che voglio loro bene, per me è fondamentale. Io sono colui il quale ha fatto brutta figura agli Europei, ma ha avviato un’operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio”.