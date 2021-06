Il Messaggero – Dopo la notizia iniziata a circolare nella giornata di ieri, oggi sarà ufficiale: arriverà la grazia, con un provvedimento firmato da Gabriele Gravina in persona, per Beppe Signori, a distanza di 10 anni dall’accusa per la vicenda legata al calcio scommesse. Signori, che appresa la notizia è scoppiato in un pianto liberatorio, potrà dunque tornare nel mondo del calcio.