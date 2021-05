Si fermano in quattro, a rischio anche Diawara

Il Tempo (E. Zotti) – Non bastavano i sei gol incassati a Manchester. Dopo l’umiliazione subita in Europa League adesso Fonseca deve fare i conti con un’infermeria affollatissima: nelle prossime ore Spinazzola, Veretout e Pau Lopez verranno sottoposti ad esami strumentali.

Per i primi due si tratta di infortuni muscolari, lo spagnolo invece ha riportato la lussazione della spalla sinistra. Anche Smalling e Diawara sono usciti malconci dopo il match di Old Trafford: il centrale inglese non ha riportato problemi fisici ma ha finito la partita esausto, il guineano invece ha accusato un fastidio alla zona pubica e sarà valutato a Trigoria.

Prima della rifinitura di oggi verranno testate anche le condizioni di El Shaarawy: contro la Samp il Faraone dovrebbe essere risparmiato in vista del ritorno contro lo United.