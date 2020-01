Si ferma anche Diawara: addio derby

Fonseca al derby farà quasi certamente a meno anche di Diawara. E’ uno dei migliori dell’ultimo periodo e tra i pochi a salvarsi all’Allianz Stadium. E’ stato costretto a chiedere il cambio per un problema al ginocchio sinistro venendo sostituito a scopo precazionale. Si è fatto male allo stesso ginocchio operato e i test fatti negli spogliatoi hanno escluso lesioni al crociato. In attesa degli esami strumentali si può probabilmente dire che Diawara sarà costretto al forfait contro la Lazio, giocheranno Cristante e Veretout. Fonseca spera di recuperare anche Perotti per avere una soluzione in più dalla panchina. Dzeko tornerà al suo posto mentre ci vorrà qualche giorno in più per rivedere Mkhitaryan e Pastore. Lo scrive Il Tempo.