La storia d’amore tra Ranieri e la Roma non sembra voler finire. Sir Claudio è atterrato proprio in questi minuti a Londra insieme al suo agente Pietro Chiodi e nelle prossime ore incontrerà i Friedkin. La telenovela sul nuovo allenatore della Roma potrebbe quindi essere giunta al termine, con Ranieri che si appresta a vivere la sua terza esperienza alla guida dei capitolini: la prima dal 2009 al 2011, e quella di pochi mesi nella stagione 2019.

“Nel momento del bisogno hai risposto presente, adesso ricevi l’omaggio della tua gente”, queste le parole della Curva Sud esposte proprio per Ranieri nel 2019, giorno dell’addio di Daniele De Rossi. Ancora una volta, forse nel periodo più buio della storia recente giallorossa Claudio ha “risposto presente”. Sui social e per le strade della Capitale tanti tifosi giallorossi invocavano il ritorno di Daniele De Rossi, ma sarà ancora un romano e romanista a prendere in mano la situazione e cercare di portare la sua Roma fuori dalla crisi.