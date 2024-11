Claudio Ranieri si avvicina alla panchina della Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex allenatore giallorosso è da poco partito per Londra con i suoi agenti dove a breve incontrerà i Friedkin. Il suo ritorno è ora ad un passo, e la telenovela circa il nuovo tecnico giallorosso che prenderà il posto di Juric

