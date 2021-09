Shomurodov: “Questa partita non è semplice, siamo pronti”

Shomurodov ha rilasciato le dichiarazioni nella conferenza stampa della viglia prima della gara contro lo Zorya. Di seguito le sue parole:

Sempre dei giorni difficili a Roma dopo un verdetto come accaduto nel Derby. Che peso ha avuto questa sconfitta? Può essere una motivazione extra per vincere in Europa?

Questa partita persa non era semplice. Noi siamo forti e siamo pronti per questo incontro in Conference.

Impressioni del derby?

Sono stati emozioni forti, ho avuto una buona impressione. Siamo pronti per vincere domani.

Che pensa dell’Ucraina a livello calcistico?

Non sono mai stato prima, ma so che i calciatori e le squadre sono molto forti.

Tutti pensavano prima del derby che la Roma sarebbe stata la protagonista. È cambiato qualcosa? Come è stato l’adattamento?

Non pensavamo di essere protagonisti. Per il resto mi hanno aiutato i calciatori ad integrarmi e mi trovo bene.