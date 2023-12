Il tecnico dello Sheriff, Roman Pylypcuk, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita terminata 3-0 contro la Roma allo stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni: “Congratulazioni alla Roma, va riconosciuto. Giocare qui con la Roma è stato un regalo, anche noi potevamo segnare e abbiamo fallito delle occasioni. Ma nonostante tutto voglio ringraziare i giocatori in campo per questa serata”.

Eravate pronti a gestire un’altra sconfitta così dopo lo Slavia?

“Contro lo Slavia abbiamo perso 6-1, è stata dovuta a motivi oggettivi ed eravamo pronti anche a questa eventualità questa sera”.

La sostituzione di Apostolakis è stata per motivi tecnici?

“Abbiamo visto degli errori, quindi ci state motivazioni tecniche. Era voluta, per sopperire ad alcune mancanze che avevamo visto”.

Ha deciso di giocare, che spirito avete avuto?

“Non potevamo riposare solo perché non potevamo qualificarci. Abbiamo avuto la possibilità di giocare qui e non potevamo fermarci e metterci comodi. I ragazzi stavano combattendo, non potevamo fermarci a riposare ed è stato necessario continuare a giocare nel migliore dei modi”.