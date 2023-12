Roma, infortunio per Aouar. Mourinho: “Ha un problema muscolare, domenica con il Bologna non ci sarà”

Ennesimo problema muscolare in casa Roma. Durante la sfida di Europa League contro lo Sheriff si è fermato Aouar verso la fine del primo tempo. Nella ripresa è infatti entrato in campo El Shaarawy al posto dell’algerino. Il trequartista si toccava l’adduttore al momento dell’infortunio e Mourinho gli ha chiesto di aspettare la fine del tempo per capire la diagnosi. Un’altra tegola per il portoghese che ha già fuori Azmoun, Spinazzola e Dybala. Il mister ha parlato anche in conferenza stampa delle sue condizioni: “Ha avuto un problema muscolare, domenica col Bologna non ci sarà”