Shakhtar e nuovi arrivi: l’Olimpico sarà tutto esaurito

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Cancelli aperti dalle 18:15, forse anche qualche minuto prima se l’affluenza sarà tanta. Da una parte c’è la squadra, che domani tornerà in campo per l’ultima amichevole del precampionato, la prima all’Olimpico. Dall’altra c’è l’ambiente euforico, che non vede l’ora di riaccogliere Mourinho e i giocatore che hanno vinto la Conference League e, soprattutto, i nuovi acquisti.

Wijnaldum e Dybala, ovviamente, ma anche Matic e quei giocatori meno importanti mediatamente come Celik e Svilar. In campo ci sarà lo Shakhtar, l’amichevole avrà finalità benefiche destinate al popolo ucraino. In 65mila all’Olimpico, festa che inizierà alle 20:45.