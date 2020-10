Il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano ha svelato un interessante retroscena riguardante l’ultimo giorno di calciomercato della Roma. I giallorossi infatti sarebbero stati ad un passo dall’acquisto dell’esterno del Feyenoord Steven Berghuis. L’accordo tra i due club era ormai cosa fatta con una cessione definitiva a 8 milioni di euro. Trattativa però non andata in porto per la mancata cessione di un giocatore.