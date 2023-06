Il percorso di Davide Mastrantonio continuerà in Lega Pro. Il portiere classe 2004 è sbocciato all’Urbetevere e nella scorsa stagione ha salutato la Roma. Su di lui ha puntato la Triestina con cui vanta 10 presenze e 2 clean sheet. Il cartellino del giocatore è in possesso della Roma e il suo contratto scade nel 2026. Secondo quanto riportato da Gazzettaregionale.it, sul giocatore ci sarebbe l’interesse di: Modena, Trento e Pontedera. In attesa di conoscere il suo futuro, Mastrantonio è in ritiro con l’under 19 dell’Italia per il raduno in vista dell’Europeo.