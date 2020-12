Serie A, vincono Milan ed Inter col brivido. Il Benevento non sbaglia col Genoa, pari tra Cagliari ed Udinese

Il Milan allunga, l’Inter insegue, il Benevento vince con il Genoa mentre Cagliari ed Udinese non si fanno male. Questo il riassunto delle gare delle 15 della tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri vincono per 0-2 contro il Sassuolo. Pronti, partenza e via ed arriva il vantaggio dopo appena sei secondi di Leao (1′). Pochi minuti dopo ecco il raddoppio di Calhanoglu, ma la rete del turco viene annullata per una posizione di fuorigioco. Niente da temere, perché a rinforzare il vantaggio ci pensa Saelemaekers (26’). Nel finale Berardi (89′) accorcia, ma ormai è troppo tardi. I rossoneri di Pioli salgono così a 31 punti, mantenendo il vantaggio di un punto sull’Inter.

Nerazzurri che vincono 2-1 contro lo Spezia. Dopo un primo tempo di magra, l’Inter trova il gol con Hakimi. Al 70′ Lukaku raddoppia su rigore. Dieci minuti dopo, poi, i liguri tentano di riaprire la gara, ma la rete di Gyasi è annullata per fuorigioco. Ci riesce comunque Piccoli (94′) prima del triplice fischio.

A segno nella ripresa anche il Benevento, ai quali bastano Insigne (57′) ed il tiro degli undici metri di Sau (89′) per liquidare il Genoa, impantanato in zona retrocessione. I giallorossi di Filippo Inzaghi agganciano così l’Udinese a 15 punti, che però deve recuperare il match con l’Atalanta. Finisce invece con un pareggio la sfida dei friulani con il Cagliari. La formazione di Di Francesco passa il vantaggio firmato da Lykogiannis (27’), poi annullato dal pareggio di Lasagna (57’).