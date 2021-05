E’ terminata Verona-Spezia, gara valida per la trentaquattresima giornata di campionato di Serie A 2020-2021, col risultato di 1-0 per i padroni di casa. Non decisivo il gol di Salcedo in apertura di secondo tempo, visto che a pochi minuti dal termine pareggia Saponara. Rischiano gli ospiti, che sono a tre lunghezze dal terzultimo posto ma con una partita in più.