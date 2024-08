Già dal primo turno della Serie A 2024/25 arrivano le sorprese. Nei match delle 18:30 infatti si sono affrontate Verona-Napoli e Bologna-Udinese. Nella partita del Bentegodi fa rumore la caduta del Napoli. Gli uomini di Conte sono stati surclassati dai gialloblù, che sono riusciti a vincere 3 a 0 grazie al gol di Livramento e alla doppietta di Mosquera portandosi così momentaneamente in testa al campionato.

Nella sfida del Dall’Ara arriva il quinto pareggio su sei partite giocate in questa prima giornata. Per i padroni di casa in gol Orsolini su rigore per il vantaggio rossoblù, e pari firmato da Giannetti per l’1-1 finale.