Serie A, Verona-Napoli 1-2. Una doppietta di Osimhen regala tre punti ai partenopei

Termina la gara delle 15:00 della 29esima giornata di Serie A. Il Napoli vince a casa del Verona 2-1. Doppietta di Osimhen, con un gol per tempo (14′, 71′). Al 77′ Faraoni riapre la partita, ma i padroni di casa restano in inferiorità numerica all’83’ con l’espulsione di Ceccherini per doppia ammonizione e non riescono a trovare il pareggio. Il Napoli si porta così al secondo posto in classifica, a -3 dal Milan, in attesa della gara tra Torino ed Inter questa sera. Il Verona resta invece nono, con 41 punti.