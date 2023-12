Finisce in parità la sfida del Bentegodi tra Verona e Lazio. A metà primo tempo arriva il vantaggio degli ospiti con il gol dell’ex, Zaccagni, che sblocca con un colpo di tacco. Gila e Felipe Anderson mancano il raddoppio, Henry entra e pareggia al 70′. I biancocelesti segnano subito con Casale ma viene annullato dopo l’on field review, poi l’Hellas resta in 10 per il doppio giallo a Duda ma la squadra di Sarri non riesce ad approfittarne: finisce 1-1.