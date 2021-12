Terminano gli anticipi del sabato di Serie A, con il pareggio tra Udinese e Milan per 1-1. Gol di Beto al 17′, ci pensa poi Ibrahimovic a pareggiare al 92′. Nel finale di partita un’espulsione per la formazione friulana: rosso diretto per Success, che era entrato in campo al 70′ al posto di Arslan. La classifica adesso vede la squadra allenata da Cioffi al quindicesimo posto, con 17 punti, mentre il Milan resta momentaneamente in testa alla classifica, con 39 punti, in attesa di Inter-Cagliari.