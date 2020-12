Serie A, Torino-Udinese 2-3. Ennesima sconfitta per Giampaolo, che ora rischia: il prossimo avversario è la Roma

E’ terminata Torino-Udinese, gara valida per la decima giornata di campionato, col risultato di 3-2 per i friulani. Decisivi i gol di Pussetto, De Paul e nel finale Nestorovski. Inutili i gol di Belotti e Bonazzoli che hanno momentaneamente fatto sperare a Giampaolo in una impossibile rimonta. Il prossimo avversario granata sarà la Roma e lo stesso Giampaolo è a forte rischio esonero dopo l’ennesima sconfitta.