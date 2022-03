Serie A, stop per Massa e Guida: fuori per 3-4 turni

Arriva la tegola per Guida e Massa. I due sono stati protagonisti ieri sera durante Torino-Inter in cui hanno negato un clamoroso rigore ai Granata. Il primo non ha visto il fallo in campo, il secondo, più colpevole, non ha richiamato l’attenzione del primo arbitro al VAR. La sanzione di 3-4 turni arriverà, riporta La Gazzetta dello Sport, dallo stesso designatore Gianluca Rocchi. La partita è poi finita per 1-1 con gol nel finale di Sanchez. I due erano anche candidati ad arbitrare il derby di domenica tra Roma e Lazio.