Mercato, dalla Francia: Hermoso nel mirino del Valencia. La Roma chiede il riscatto obbligatorio

Mario Hermoso potrebbe presto lasciare di nuovo la Capitale. Il difensore spagnolo, tornato a vestire la maglia giallorossa lo scorso gennaio e legato alla Roma fino al 2027, è finito nel radar del Valencia, che ha già mosso i primi passi per portarlo in Liga.

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, il club iberico ha avanzato un’offerta per un prestito con diritto di riscatto, formula che però non convince i dirigenti romanisti. A Trigoria la linea è chiara: Hermoso potrà partire solo se il riscatto diventerà obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni, come un numero minimo di presenze o la qualificazione del Valencia alle competizioni europee.

I contatti tra le due società sono in corso e l’obiettivo è trovare un accordo in tempi brevi, possibilmente già nei primi giorni di luglio. La trattativa è aperta, e l’addio di Hermoso si fa sempre più concreto.