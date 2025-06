Mercato: pronto l’assalto a Mikautadze. La Roma aspetta il futuro del Lione

La Roma torna a pensare a Georges Mikautadze, e questa volta il destino dell’attaccante georgiano è strettamente legato a quello del Lione. Secondo quanto rivelato da Francesco Guerrieri di Calciomercato.com, i giallorossi stanno seguendo con particolare attenzione la situazione del club francese, in attesa del verdetto definitivo sulla possibile retrocessione.

Se il Lione dovesse davvero scivolare nella serie cadetta, Mikautadze potrebbe finire nuovamente nel mirino della dirigenza romanista, che già in passato aveva valutato il suo profilo con grande interesse.

Il talento classe 2000 si è messo ulteriormente in luce con ottime prestazioni a Euro 2024, diventando uno dei nomi più caldi del mercato europeo. In caso di retrocessione del club transalpino, il suo prezzo potrebbe diventare decisamente più accessibile, trasformando quello che finora è stato solo un interesse in una concreta opportunità.

A Trigoria si riflette: Mikautadze non è mai uscito dai radar, e ora le condizioni potrebbero essere finalmente favorevoli per tentare l’affondo.