L’Inter torna a vincere. Lo fa in scioltezza, in casa del Sassuolo per 3-0 nel corso della nona giornata di campionato. Decisivi i gol di Sanchez e Gagliardini, con in mezzo l’autogol di Chiriches. Un sospiro di sollievo per gli uomini di Conte che negli ultimi giorni avevano ricevuto molte critiche soprattutto dai tifosi.