E’ terminato con la vittoria dell’Atalanta per due a zero il match contro la Sampdoria. La squadra di Gasperini, impegnata nel lunch match delle 12.30, ha portato a casa i tre punti con le reti di Malinovski e di Gosens. La vittoria porta i bergamaschi al quarto posto, a +2 sulla Roma, attesa questa sera all’Olimpico per il match contro il Milan.