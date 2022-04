Le speranze per la Salernitana stanno finendo. I campani cadono in casa contro il Torino grazie ad un rigore del Gallo Belotti. L’attaccante Granata aveva sbagliato la prima volta, mentre nella ripetizione ha segnato abilmente il penalty. Per Juric continua il campionato di metà classifica con la salvezza acquisita svariate giornate fa.