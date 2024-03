È da poco terminata allo stadio Arechi la sfida tra Salernitana e Lecce valida per la 29esima giornata di Serie A. Gli ospiti hanno battuto i Granata per 0-1 grazie all’autogol di di Gyomber al 17′. La Salernitana resta ultima in classifica a 14 punti e sempre più vicina alla retrocessione. Il Lecce si porta a 28 punti in in 13esima posizione.