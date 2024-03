È da poco terminata allo stadio Benito Stirpe la sfida tra Frosinone e Lazio per 2-3. La gara, valida per la 29esima giornata di Serie A, ha visto i biancocelesti tornare alla vittoria dopo l’addio di Sarri. In rete per i padroni di casa Lirola (13′) e Cheddira (70′), mentre per la Lazio Zaccagni (38′) e Castellanos (57′, 62′). Il Frosinone è ora terzultimo con 24 punti, mentre i biancocelesti occupano la nona posizione con 43 punti.