La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di campionato. Ad arbitrare Roma-Spezia in programma all’Olimpico domenica 3 giugno ore 21.00 ci sarà Maresca. IV uomo Camplone, al Var Mazzoleni e Longo Avar.

Per Maresca sono 14 i precedenti con i giallorossi: 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo successo è quello all’Olimpico contro la Juventus terminato 1-0 per la Roma, mentre l’ultimo precedente è lo 0-2 contro l’Inter risalente al 6 maggio. I cartellini gialli estratti contro la Roma sono 41, a cui si sommano le 3 espulsioni per doppio cartellino. I precedenti dello Spezia con il fischio di Napoli sono 6: 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte.

I precedenti della Roma con Mazzoleni al Var sono 31: 15 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo è stato quello con il Bologna, quando il Var non ha corretto Orsato che non ha concesso due penalty per i giallorossi.