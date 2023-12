Il Napoli affronta il Cagliari per la 16ª giornata di Serie A. Match posticipato di 30 minuti per ordine pubblico dopo il forte vento. In avvio ci provano Kvara e Osimhen, palo di Rrahmani. Nella ripresa apre le marcature Osimhen al 69’. Dopo soli 3 minuti la pareggia Pavoletti, servito da Luvumbo. Il gol della vittoria è azzurro, firmato da Kvaratskhelia. Il Napoli torna a vincere e sale a 27 punti in classifica.