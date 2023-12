Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, è stato intervistato al termine del match contro il Cagliari. Nel finale l’allenatore, ha perso uno dei suoi pupilli per infortunio. Si tratta di Osimhen. Queste uno stralcio delle sue parole in merito al problema fisico accorso all’attaccante:

“Il ragazzo ha ritrovato la serenità, contento per il suo gol così come per Kvara, avevano entrambi bisogno di tornare a essere protagonisti. Per l’infortunio? La sensazione è che non sia nulla di grave, soltanto un problema passeggero”, le sue parole riportate da gianlucadimarzio.com.