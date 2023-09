Nella 5ª giornata di Serie A il Milan affronta in casa il Verona. Dopo solo 8’ Giroud manda in porta Leao che non sbaglia e sigla la rete dell’1-0. Verona vicino al pari con Folorunsho. Nella ripresa al 65’ Krunic lascia il campo per infortunio dopo aver sentito tirare. Il Milan con questa vittoria sale momentaneamente in vetta alla classifica.