L’Inter vince il derby con il Milan per 3 a 0 e consolida il primo posto. I nerazzurri partono subito forte e al quinto minuto si portano in vantaggio. Cross dal vertice destro dell’area di Lukaku verso Lautaro Martinez (5’), che gira ed insacca alle spalle di Donnarumma. La formazione di Antonio Conte tiene il pallino del gioco, ma alla mezz’ora rischia col tiro di Theo Hernandez che finisce di poco a lato. L’Inter prova a rispondere nuovamente con Lautaro, chiuso con perfetto tempismo da Kjaer. Sul finire di primo tempo chance per Calhanoglu, impreciso però nell’ultimo passaggio verso Rebic, posizionato davanti a Handanovic.

Leggi anche: Roma, striscione di alcuni tifosi al Gianicolo: “New Balance, old crest” – FOTO

Ad inizio ripresa continua l’arrembata rossonera con Ibrahimovic prima e Tonali poi: Handanovic risponde presente. L’Inter sente il campanello d’allarme e raddoppia: dialogo tra Hakimi, Eriksen e Perisic, il quale serve Lautaro Martinez (57’) che da due passi non sbaglia. I nerazzurri sono padroni del gioco e al 65′ Lukaku firma il tris, battendo Donnarumma con un perfetto tiro a fin di palo destro dopo una corsa partita dal cerchio di centrocampo. L’Inter si porta dunque a 53 punti, + 4 sul Milan e dieci sulla Roma, impegnata questa sera (20:45) in trasferta contro il Benevento.