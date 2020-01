L’Udinese supera il Lecce al Via del Mare per 0-1. I bianconeri sono riusciti a superare i padroni di casa dopo una partita con poche emozioni, nella quale però De Paul è riuscito ad accendersi all 88′, piazzando il gol decisivo ai fini del risultato. I bianconeri tirano così un sospiro di sollievo e salgono a 21 punti, a +7 dalla zona retrocessione. Fermi a 15 invece i pugliesi, che mantengono una sola lunghezza di distanza dal terzultimo posto della classifica.