La Lega Serie A sul suo sito ufficiale ha reso note le date di inizio e fine campionato, compresi i turni infrasettimanali e le soste. Si comincia domenica 14 agosto per terminare il 4 giugno 2023. I turni infrasettimanali previsti sono: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio. Le soste invece: 25 settembre per gare con le nazionali, dal 14 novembre al 18 dicembre per il Mondiale, 25 dicembre e 1 gennaio, 26 marzo per gare delle nazionali.