La Juventus scappa in vetta. I bianconeri sono a +7 sulla Lazio di Inzaghi, caduta allo Stadio Olimpico contro un Milan in gran spolvero nella 30esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno infatti battuto i biancocelesti per 3-0 con le reti di Çalhanoğlu, Ibrahimović e Rebic. Gli uomini di Pioli si trovano a -2 dalla Roma (che ha una partita in meno).